В зоне ООС: Украинским военным сдался снайпер «ЛНР» с наркотиками

Сегодня, 16 августа, подразделения Объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружено военный билет «ЛНР», небольшую сумма денег в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы», – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в подразделениях противника наряду с сильной неукомплектованностью отмечается низкий боевой дух и морально психологическое состояние. «Главари теряют контроль над личным составом и такие случаи как употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава все чаще имеют место», – отмечают в штабе ООС.