Застрелили «свои»: Штаб ООС ответил на обвинения «ЛНР» в убийстве «республиканца»

В штабе Операции Объединенных сил считают, что член незаконных вооруженных формирований «ЛНР» погиб 15 августа от действий «заградительных отрядов», которые сформированы в «Л-ДНР» для борьбы с дезертирами.

«Чтобы бороться с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали цели "заградительные отряды". На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров», – сообщает сегодня, 16 августа штаб ООС.

В качестве примера приводится: «У населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы. Так главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» заявили, что вечером 15 августа украинские военнослужащие открыли снайперский огонь по позициям «ЛНР», находящимся в районе села Логвиново. В результате чего погиб боец «народной милиции ЛНР». Руководство «ЛНР» обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому, странам-гарантам и ОБСЕ разобраться в данном нарушении перемирия и наказать виновных.