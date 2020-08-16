В Мариуполе уже невозможны митинги за федерализацию, как было в 2014 году, – мэр

В Мариуполе уже невозможна раскачка ситуации вроде митингов за федерализацию, как было в 2014 году. Об этом заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает «Сайт города Мариуполя».

«Думаю, даже если в горсовет войдут пророссийские политические партии, повторения 2014 года уже не будет. Слишком изменилась ситуация. Слишком изменились все мы… Мы живем в другой стране. В другом городе. Мы все уже другие. Сегодня на вопрос, кем вы себя идентифицируете, в Мариуполе 67% респондентов отвечают – украинцами. Не буду говорить данные 2015 года, но поверьте, результат был кардинально иным», – сказал он.

Бойченко считает, что на выборах 25 октября Мариуполю угрожает реванш другого рода. «Люди, которые сейчас рвутся во власть, – они хотят денег. Они хотят вернуть себе доступ к городскому бюджету, вернуть старые схемы, которые мы за эти годы искоренили, внедрив абсолютно прозрачные механизмы формирования и расходования бюджетных средств.. Люди из старой команды идут во власть за деньгами. И чтобы понять это, достаточно посмотреть на цифры бюджета. До войны бюджет Мариуполя составлял 100 миллионов долларов. Из них на развитие города направлялось только 2 – 4%. Сейчас мы достигли таких же показателей бюджета по наполнению, но бюджет развития при этом – 40%!», – отметил он.

В качестве примера мэр привел ситуацию в горводоканале. «Десятки лет городские коммунальные предприятия были фабрикой по производству убытков. Потому что кому-то это было на руку. В одном только говодоканале потери воды составляли 57%! Мы сократили потери на 20% и сэкономили за счет этого 80 млн грн! Причем деньги не забрали – оставили на предприятии, чтобы оно могло модернизироваться и развиваться. В этом году впервые за все годы существования Горводоканал перестал быть убыточным», – заявил Бойченко.

Он отметил, что в судах довести до конца «дела» предшественников и привлечь их к ответственности очень сложно: «Судебные дела… Понимаете, ведь не все так просто. Должна работать правоохранительная системы, суды». «Вы думаете, случайно сгорела бухгалтерия в горсовете в 2014-м? Пожар полыхал в правом крыле здания, а сгорела дотла бухгалтерия в левом крыле. Сгорела вся документация за много лет, все компьютеры. В огне похоронены все коррупционные дела», – продолжил градоначальник.

«Люди, которые работали до нас, – это люди-флэшки. Они держали в голове большие массивы информации, не раскрывая ее, и я даже уволить их не мог на определенном этапе. Теперь они хотят вернуть себе то, что утратили. И я очень переживаю за городской бюджет», – сказал Бойченко.

Он отказался называть конкретные партии, через которые «попередники» хотят вернуться во власть Мариуполя – «это накануне избирательной кампании было бы неправильно». «Но мне бы очень хотелось, чтобы в горсовет вошла конструктивная оппозиция, какая была в текущем составе горсовета», – заключил мэр.