В 83 года: Велосипедист из Северодонецка взял Кубок в чемпионате по велоспорту (Видео)

В Белой Церкви (Киевская обл.) недавно прошел чемпионат Украины по велоспорту, в котором принимали участие спортсмены-ветераны. Велосипедисты выступали в 11 возрастных категориях.

Среди участников – жители Северодонецка Евгений Кривко и Евгений Игнатов. Кривко выступал в категории «75+», и завевал 3 серебряных и 1 золотую медали.

Успехи показал и велосипедист, заслуженный тренер Украины 83-летний Евгений Игнатов. «Я выступал в последней категории, в 11-й – "80+". Со мной был еще один участник-земляк – Евгений Кривко. Но он помоложе, он выступал в 10-й возрастной категории. Ему всего лишь 75 лет», – рассказал он.

Игнатов отметил, что в категориях «75+» и «80+» было мало участников, но все они очень сильные соперники. «Вот в моей категории был Леонид Гончарик. Он знает 5 языков, имеет богатейший опыт, величайший мастер и великий психолог, который может давить на психику (Смеется). В индивидуальной гонке я ему проиграл ровно 1 минуту», – рассказал Игнатов.

Этот проигрыш для него стал толчком для следующих заездов. И в двугонках Игнатов взял золото. «Я выиграл гонку в гору в 1,5 километра и групповую гонку на 25 километров. И таким образом я как-то компенсировал прежний проигрыш, и по сумме очков я получил Кубок», – отметил северодончанин.

Но свои победы Игнатова волнуют гораздо меньше, чем успехи его воспитанников. В этот период они соревновались в Черновцах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»