«Это не про деньги»: Мэр рассказал, почему децентрализация не увеличила бюджет Мариуполя

Децентрализация не прибавила денег в бюджет Мариуполя. Об этом заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает «Сайт города Мариуполя».

«Я хочу сказать, что децентрализация – это вообще не про деньги, и бюджет на самом деле у нас не увеличился… Объясняю. Во время реформы децентрализации на первом этапе была изменена структура налогов, и городам дали полномочия распоряжаться своими деньгами. То есть нам больше не нужно просить у казначейства разрешения потратить деньги на то, что громада считает важным. Но количество денег стало меньше, а не больше. Вот смотрите. У нас забрали 15% налога от НДФЛ, взамен дали возможность распоряжаться поступлениями от акцизов за алкоголь. Но от акцизов в бюджет пришло дополнительно 200 млн грн, а потери 15% НДФЛ составили 1 млрд гривен!», – сказал Бойченко.

При этом полномочий (в том числе расходов) у местной власти прибавилось. «Например, теперь нам в обязанность вменили содержать непрофильных работников с сфере образования – сторожей, уборщиц, поваров и так далее. То есть расходы увеличились на 200 млн грн. Дотации за проезд пенсионеров и других льготников государство перестало перечислять (а это 280 млн грн), и теперь городской бюджет должен компенсировать проезд льготных категорий. То есть еще на 280 млн грн увеличение расходов», – добавил он.

Градоначальник акцентировал, что реформа децентрализации – это не про деньги, а про полномочия. «Потому и идут споры в некоторых регионах, и мэры некоторых городов сопротивляются реформе. Там много технических моментов, технических ошибок, когда, например, уже создана какая-то объединенная территориальная громада (ОТГ), давно и успешно работает, а ее после перекраивания районов снова разрезают. Конечно, руководители в таких ОТГ выступают против. Но я думаю, что процесс идет, он еще не закрыт, и многие подобные вопросы будут решаться, ошибки устраняться», – пояснил Бойченко.

«А что касается денег… Мне бы хотелось, чтобы на уровне области и столицы в этом вопросе было больше справедливости. Вот мы, в Мариуполе, например, не скрываем, сколько зарабатывает город и как тратит эти деньги. А могли бы спрятать эти деньги в коммунальных предприятиях и сказать: нам не хватает, дайте нам еще. Так поступают некоторые города в Донецкой области. И в итоге что получается. К примеру, приходит 2 млрд грн на дороги, и Мариуполь, занимающий треть неоккупированной территории Донецкой области, не получает из них ничего. А другие города в регионе, у которых бюджеты в пересчете на жителя больше, чем у нас, получают эти деньги. Это не просто несправедливость. Такими подходами государство финансирует неэффективность, неэффективных менеджеров, которые и с имеющими у них финансовыми ресурсами справиться не могут, а им еще подбрасывают», – акцентировал мэр Мариуполя.

«Вот почему я говорю о необходимости введения "Общего индекса оценки эффективности" в городах и выделять дополнительное финансирование громадам, исходя из этой оценки», – сказал он.

В Украине прошло укрупнение районов – вместо 490 районов в стране будет 136. Изменения затронули и Донетчину, где вместо 18-ти стало 8 районов. В том числе образовано Мариупольский район.

По словам Бойченко, пока не понятно, что будет в районе, какие полномочия у районной администрации, будут ли у нее свои деньги. «Если говорить о функции контроля за местными муниципалитетами, то такие полномочия возложены на префекта. Будет ли в районе такая же функция – абсолютно не понятно. Ждем разъяснений», – сказал он.

«По идее, деятельность Мариупольского городского совета должна распространяться на весь район. Городу надо пространство для развития. Город будет интенсивно развиваться ближайшие 10-20 лет, это неминуемый процесс. А нам уже сейчас некуда расти. Поэтому создание Мариупольского района – это в перспективе большой Мариуполь. Но пока не известно, как на самом деле все это будет функционировать», – резюмировал Бойченко.