Борьба кремлевских кураторов: В «Л-ДНР» идет масштабная рокировка руководителей

За последнее время в «Л-ДНР» произошли кадровые изменения в составе «ведоств». В основном причиной кадровых изменений являются внутренние финансовые поверки советников РФ по расходованию финансовых средств, выделенных Россией. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».

Правозащитники приводят некоторые из кадровых изменений за последнее время в «ЛНР»:

10 июля задержан директор «Коммунального автотранспортного предприятия» Свердловска (после переименования – Должанск) и Свердловского района – Голубенко Дмитрий за совершение коррупционного преступления. Ему грозит наказание в виде штрафа либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет;

в конце июля «генпрокураторой ЛНР» открыто уголовное дело против «главы пдминистрации» города Ровеньки Сергея Щукина. В связи с открытием уголовного производства, «и.о. главы» назначен Андрей Рубанцов;

в июне арестован экс-депутат «народного совета ЛНР», Алчевского городского совета Павел Салахутдинов. В «ЛНР» ему инкриминируют хищение денежных средств в особо крупных размерах. Также, по этому делу допрошен Валерий Геращенко – директор предприятия «Алчевск-теплокомунэнерго», но после отпущен на свободу;

15 августа «министр промышленности и торговли ЛНР» Дмитрий Божич задержан сотрудниками «мингосбезопасности» соседней «ДНР»;

«министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Малыгин уволен с должности. Исполняющим обязанности министра назначен Александр Трофименко – начальник «госгорпромнадзора ЛНР».

В «ДНР» также проходят рокировки. Так, 4 августа назначен новый директор «республиканского» предприятия «Автодор» Артур Доброрез. Работа предыдущего директора была раскритикована «главой ДНР» Денисом Пушилиным на совещании, которое состоялось в конце с «главами» городов и районов «ДНР», руководителями профильных «ведомств». Также, критика Пушилина была направлена «министру транспорта ДНР» Дмитрию Подлипанову, поскольку он не выполнил поручение по разработке программы развития данного предприятия, ответственного за содержание дорог «республиканского» значения.

По информации правозащитников, кадровые изменения связаны с усилением противостояния кремлевский кураторов «Л-ДНР» Владислава Суркова и Дмитрия Козака. «Людей, которые были назначены во время кураторства ОРДЛО ("Л-ДНР", – ред.) Суркова на данный момент просто убирают в связи с тем, что они саботируют процесс политики Дмитрия Козака. К примеру, Павел Малыгин (бывший "министр топлива и энергетики ЛНР") саботировал процесс закрытия шахт в ОРЛО ("ЛНР"), что было одним из направлений работы Дмитрия Козака по уменьшению выделения дотаций из РФ в ОРЛО("ЛНР"), – отметили в «Восточной правозащитной группе».

Добавим, что 14 августа в «ЛНР» задержали «и.о. министра промышленности и торговли ЛНР» Ирину Деркач.