Два медработники: На Донетчине COVID-19 обнаружили у 6 жителей (Карта)

Сегодня, 16 августа, в Донецкой области коронавирус подтвердили еще у 6 жителей, в том числе у 2 ребенка и 4 медработников. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Из новых инфицированных:

3 – в Славянске (мужчина 83 лет, женщины 43 и 67 лет);

1 – в Краматорске (женщина 28 лет);

1 – в Дружковке (женщина 20 лет);

1 – в Славянском районе (женщина 50 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1094 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 883 человек;

на лечении – 197 пациентов;

летальных случаев – 14.

На инфографике количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 августа в Украине COVID-19 заболели 91 356 человек (47 822 пациентов – выздоровели, 2 070 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 088 случая (выздоровел – 883 пациента, летальных случаев – 14), Луганской области – 179 случаев (выздоровели – 124 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 090 заразившихся (выздоровели – 1 002 человек, летальных случаев – 117). В «ЛНР» – 631 заразившихся (выздоровели – 600 человек, летальных случаев – 16).