Требовался опыт участия в боевых действиях на Донбассе: Выданные РФ «вагнеровцы» сделали заявление

«Вагнеровцы», которых задержали в Беларуси, якобы попали туда, откликнувшись на объявление. Об этом они заявили после возвращения в Россию, передает российское издание «РИА Новости».

По словам одного из «вагнеровцев», его сослуживец откликнулся на объявление на популярном сайте. Некий Сергей Петрович якобы представился куратором и предложил работу по охране нефтяных объектов в разных странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, а звонил куратор с сирийского номера. Изначально «Сергей Петрович» просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и наконец – до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях – в первую очередь на Донбассе и в Сирии.

Задержанные уверяют, что логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая Лариса Самарина. Но потом им заявили, что «Сергей Петрович» погиб и назначен новый куратор по имени Артур. Он вел разговор о том, что теперь надо ехать на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэле.

«За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30-е число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха», – утверждает россиянин.

«Вагнеровцы» уверяют, что вели они себя там адекватно: кто-то гулял, кто-то плавал в озере и занимался пробежками. Когда их задержали, они посчитали это ошибкой. Первоначально задержанных увезли по райотделам и уже потом – в следственные изоляторы.

«Первые три дня к нам относились сурово: считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии», – сообщил один из задержанных.

По их словам, о том, что в Беларуси – выборы, они якобы узнали уже после приезда. «Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал», – заявили «вагнеровцы».

Напомним, Офис генерального прокурора Украины намерен продолжать заочно привлекать задержанных в Белураси «вагнеровцев» к уголовной ответственности на национальном уровне, несмотря на их выдачу российской стороне.

Также на выдачу «вагнеровцев» России отреагировали в Офисе президента Украины. Сам президент Владимир Зеленский назвал решение Беларуси передать России задержанных «вагнеровцев» неприемлемым и таким, что приведет к трагическим последствиям.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении.

14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.