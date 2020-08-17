Собирая запах, собака будто впадает в транс: В Мариуполе кинологи тренируют бладхаундов (Видео)

В кинологическом центре полиции Донецкой области в Мариуполе подрастают собаки породы бладхаунд.

Аделине и Бену – 3 месяца. Живут в кинологическом центре. «Это порода бладхаунд… Собака имеет очень острый нюх, она может вынюхать с земли запах, который был оставлен более 300 часов назад. Она его находит и хорошо по нему идет», – рассказывает Кирилл Киш.

Служебных собак начинают тренировать с двух месяцев. С одного года привлекают к поисковым операциям.

Малыши не кушают в вольере самостоятельно. Каждое их кормление с двух месяцев, когда они крепко стали на лапки, проходит через самостоятельную добычу еды: собака должна найти свою еду и съесть ее. Это усиливает природные инстинкты – собаки будут лучше ходить по следу.

Родители щенят – трехлетние Хейри и Фердинанд. На их счету – более 10 раскрытых преступлений. Кинолог рассказывает: собаки этой породы – хорошие следопыты.

«Когда собака вынюхивает запах, который ей интересен, именно бладхаунд, она будто впадает в транс, она не видит, что происходит вокруг нее, куда она идет. Когда собака наклоняется к земле, собирая запах, шкура находит на глаза, она может плохо видеть. Но она из-за этого больше концентрируется на запахе», – отмечает Кирилл Киш.

В целом в кинологическом центре живут 30 собак. Их привлекают к поиску людей, оружия, наркотиков, а еще они задерживают преступников. Есть такие породы, как лабрадор-ретривер, ротвейлер, немецкие овчарки, бельгийские овчарки малинуа.

С начала года служебные собаки помогли правоохранителям раскрыть 235 преступлений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»