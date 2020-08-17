Выборы и COVID-19: Ляшко рассказал, чего ожидает Минздрав

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какую эпидемиологическую ситуацию в Министерстве здравоохранения прогнозируют на октябрь, когда в стране должны состояться очередные местные выборы, сообщает «Украина 24».

«Мы сделали прогноз, что будет в нашей стране, если в течение октября мы будем регистрировать ежедневно 2 тыс. случаев в сутки. На октябрь, если это будет равномерно по территории страны, система здравоохранения справится. Если динамика госпитализированных (будет такой, – ред.) – из 2 тыс. 20% попадают в учреждения здравоохранения, из них пять в реанимацию, еще 20 на кислородные кровати – система здравоохранения справится. Но если будет тенденция к росту, или если будет накопление этих 2 тыс. в двух-трех областях, это будет критично для этих областей; возможно, придется привлекать другие силы, возможно, временные госпитали», – рассказал Ляшко, отвечая на вопрос будут ли проведены выборы, если сохранится тенденция выявления до двух тысяч больных коронавирусом в сутки.

На вопрос, рассматривается ли в Минздраве хотя бы гипотетически вопрос переноса выборов из-за пандемии, ведь на октябрь прогнозируется вторая волна коронавируса, Ляшко ответил: «Обычно октябрь – это месяц начала сезона заболеваний гриппом и ОРВИ, но год от года по-разному начинается – будет ли это октябрь, или ноябрь, к сожалению, мы четко прогнозировать не будем. Все будет видно в начале октября, в середине октября».