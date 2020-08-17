За сутки COVID-19 в Украине заболели 1464 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 464 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 17 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас за минувшие сутки заболели 1 464 человека. Из них 58 детей, а также 69 медработников. Достаточно высокое количество людей, которые были госпитализированы. Это 213 человек. За последние сутки в Украине были зафиксированы 19 летальных случаев. При этом выздоровели 342 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 92 820 человек. Из них 6 374 ребенка и 9 753 медработника. В целом выздоровели 48 164 пациента. Летальных случаев – 2 089», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Ровенской (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164) и Львовской (128) областях, а также в г. Киев (104).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1094 случая COVID-19, в Луганской – 184 случая.