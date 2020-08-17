На неподконтрольной Луганщине в подвалах домов взрывается метан, – Лисянский

Во временно неподконтрольном украинским властям Перевальском районе (Луганская обл.) фиксируются взрывы метана небольшой мощности в погребах частных домов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Наши источники информации сообщили, что на временно оккупированной территории Луганской области, в Перевальском районе, постоянно фиксируются случаи взрывов (небольшой мощности) газа метан в погребах частных домов людей. Это происходит вследствие проникновения газа метан из ликвидированных шахт оккупированной Лугащины», – написал Лисянский.

«После консультаций со специалистами и учеными в горной отрасли, мы пришли к выводу, что это происходит вследствие того, что из ликвидированных шахт не откачивается вода, которая выталкивает воздух и газ метан на поверхность. Газ метан проходит через сейсмологические трещины и выходит на поверхность. И во многих случаях скапливается в подвалах и погребах домов и может в любой момент взорваться, что представляет опасность для местного населения. Подобные действия оккупационных администраций РФ в ОРДЛО подвергают опасности местное население», – добавил он.

По словам представителя обмудсмена, фактически шахты на неподконтрольной Луганщине не закрыты – их просто бросили, пренебрегая правилами промышленной безопасности.