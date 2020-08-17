Сводка из зоны ООС за 16 августа: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

16 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение договоренностей со стороны НВФ: вблизи временно неподконтрольного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений у Водяного.

С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксированы вооруженные провокации или обстрелы.

В «ДНР» заявляют, что «16 августа зафиксировали взрыв в подконтрольной Украине северной части поселка Зайцево у окраины Горловки. Взрыв произошел в 13:40, предположительно, во время проведения инженерных работ. В 12:35 украинские силовики в районе поселка Шумы (Торецк – ред.) проводили инженерные работы на своих позициях».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.