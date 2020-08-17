Правозащитница рассказала, как решают «мусорную» проблему в «Л-ДНР» (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донбасса появилась новая проблема – с вывозом мусора. Об этом сегодня, 17 августа, на своей странице в Facebook сообщила директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.

«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО не знают, что делать с вывозом бытовых отходов. Число стихийных мусорных свалок растет, мусороперерабытывающих заводов у них нет, мусорные полигоны заполнены на 90%, а Кремль категорически запретил своим администрациям вывозить мусор на территорию РФ», – написала Ястребова.

По ее словам, на территории ОРЛО функционируют 18 полигонов ТБО из 23. На территории ОРДО общее количество полигонов твердых бытовых отходов составляет 30. Из них функционируют 23.

«В поиске решения данной проблемы оккупационные администрации РФ стали прибегать к решению сожжения мусора прямо на свалках, что привело к пожарам лесополос в окрестностях полигонов. По оценкам наших экспертов, эксплуатируемые свалки в ОРДЛО и мусорные пожары создают проблемы экологического характера, поскольку они существуют в условиях несоблюдения каких-либо мер безопасности и могут вызывать масштабные загрязнения окружающей среды», – добавила правозащитница.

При этом в «ДНР» на местных интернет-ресурсах сообщают о многочисленных пожарах на полигонах ТБО в разных городах. В «ЛНР» замалчивают проблему, но, по сообщениям источников правозащитников, в 2020 году там также участились случаи пожаров – в частности, стихийных свалок в лесополосах.

«Таким образом, используя введенный период высокой пожарной опасности, оккупационные администрации РФ в ОРДЛО пытаются разрешить проблему стихийных свалок мусора путем сжигания мусора на свалках, в отсутствие альтернативы для утилизации на территории ОРДЛО накопленных отходов, их хранения в специально отведенных местах, а также отсутствия необходимых производств по переработке», – сообщила Вера Ястребова.