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Ножевые бои, военно-полевые сборы: Лисянский рассказал о милитаризации детей в «Л-ДНР» (Фото)

17.08.20 12:34
Со страницы Павла Лисянского
Со страницы Павла Лисянского / Фото: facebook.com

На неподконтрольных украинским властям частях Донетчины и Луганщины проводятся мероприятия по усилению милитаризации детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Оккупационные службы РФ в ОРДЛО постоянно проводят мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей в ОРДЛО», – написал Лисянский.

Он отметил, что за короткий период на неподконтрольных территориях был проведен ряд мероприятий: тематические военно-полевые сборы «Юный дружинник» в пгт Седово, тренировочное занятие по рукопашному и ножевому бою в Макеевке; военно-полевые сборы «Тропа наследников победы» в поселке Широкое и др.

«Учитывая процессы милитаризации детей с последующими действиями по их привлечению к военному конфликту, можем констатировать, что оккупационные администрации РФ нарушают нормы международного законодательства, в частности IV Женевскую конвенцию и др.», – пояснил представитель омбудсмена.

«По этому поводу будет проведено отдельное совещание с правоохранительными органами Луганской и Донецкой областей о принятии мер противодействия действиям оккупационных администраций РФ по привлечению детей к военному конфликту», – добавил он.

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Также сообщалось, что во время полевых сборов в Харцызске школьников учили воевать.

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