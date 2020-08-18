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Жители Донецка показали, где в «ДНР» можно отдохнуть (Фото)

18.08.20 12:36
Заветовское водохранилище
Заветовское водохранилище / Фото: youtube.com

Компания жителей неподконтрольного украинским властям Донецка рассказала и показала, где в «ДНР» можно отдохнуть.

В частности, дончанин Игорь с друзьями отправился в окрестности Старобешево (после переименования – Кальмиусское) – на Заветовское водохранилище.

Добраться до водоема можно автомобилем, дорога в Старобешевском районе – сравнительно неплохая.

Сам водоем небольшой, подход к воде немного облагородили, но пляжа с песком нет. Мужчины приехали туда ловить рыбу, но клева не было.

Рядом находится посадка с хвойными и лиственными деревьями. Недалеко от водохранилища, на краю посадки установлены деревянные столики со скамейками. В самом лесочке попадается земляника. Дончане прошлись в поисках грибов и просто насладиться чистым воздухом с приятным запахом хвои.

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