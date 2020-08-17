Ощущения просто обалденные: Житель Донецка искупался в сероводородном источнике (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал сероводородную купель.

Источник расположен в Ленинском районе, возле горбольницы №6. От автомобильной дороги к нему ведет мостик через речку Скоморошина, дальше нужно пройти по асфальтированной дорожке, а потом – по тропинке.

Купель представляет собой небольшой бассейн, выложенный диким камнем. Глубина – по пояс взрослому мужчине. Сбоку вертикально установлен камень, на котором высечена молитва «Отче наш».

Рядом – каменная площадка. «Стиг Барди» отметил, что «чистенько» и «сделано все для людей».

Вода выглядит зеленоватой, имеет специфический запах и круглый год низкую температуру. Летом – около 14 градусов.

Дончанин окунулся в холодную воду. «Ощущения просто обалденные. Запах сероводорода. Тело горит, ноги горят. Купаться можно… Ощущения просто шикарнейшие», – поделился он впечатлениями.

Источник – естественный. Вода насыщается химическими соединениями, проходя через шлаковые отвалы металлургического завода. Люди считают, что купание здесь – полезно. Место пользуется популярностью у местных жителей, и житель Донецка посоветовал приезжать пораньше, так как в 6 утра уже были желающие окунуться.