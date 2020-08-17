Не могла выбраться два дня: На Донетчине бойцы ГСЧС вызволили из ямы пожилую женщины

В Торецке (Донецкая обл.) бойцы ГСЧС спасли пожилую женщину, которая упала в яму и в течение двух дней не могла оттуда выбраться. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«16 августа диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что на пер. Победы в пгт Новгородское г. Торецк в яму упала пожилая женщина. Происшествие произошло 14 августа, и женщина в течение 2 дней не могла самостоятельно выбраться. Бойцы 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью спасательной веревки вытащили пострадавшую женщину из ямы и передали работникам "скорой медицинской помощи"», – говорится в сообщении.