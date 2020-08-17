В «ДНР» сообщили, сколько людей отправили на обсервацию

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с тем, что не работала лаборатория. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«16 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 17 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2090:

на лечении – 971 пациент (176 – в больницах, 795 – лечатся амбулаторно);

выписаны – 1002 человека;

летальных случаев – 117.

«Находятся на обсервации – 560 человек… По состоянию на 17 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».