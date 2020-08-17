RU
Все новости

Коронавирус на Луганщине: Где обнаружили заболевших COVID-19 (Карта)

17.08.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За выходные дни в Луганской области подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • в Северодонецке – 3 человека (1 находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 больной пневмонией, 1 больной ОРВИ с тяжелым течением);
  • Рубежном – 2 человека (находились в контакте с ранее заболевшими);
  • Новопсковском районе – 1 (больной пневмонией);
  • Старобельском районе – 2 (1 находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 больной ОРВИ с тяжелым течением).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 17 августа в Луганской области подтверждены 185 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 125 человек;
  • продолжают лечение – 59 пациентов (23 – в больницах, 36 – лечатся амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк