Коронавирус на Луганщине: Где обнаружили заболевших COVID-19 (Карта)

За выходные дни в Луганской области подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

в Северодонецке – 3 человека (1 находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 больной пневмонией, 1 больной ОРВИ с тяжелым течением);

Рубежном – 2 человека (находились в контакте с ранее заболевшими);

Новопсковском районе – 1 (больной пневмонией);

Старобельском районе – 2 (1 находившийся в контакте с ранее заболевшим, 1 больной ОРВИ с тяжелым течением).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 17 августа в Луганской области подтверждены 185 случаев коронавирусной болезни, из них: