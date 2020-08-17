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При поддержке USAID: На Донетчине налажен ремонт аппаратов ИВЛ

17.08.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине предприятие, при поддержке USAID, наладило ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), крайне необходимых во время коронавирусного кризиса. Об этом сообщает проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

В апреле 2020 года, когда пандемия коронавируса только начиналась, предприниматель из Дружковки Василий Мазурин предложил местным медучреждениям свою помощь в ремонте приборов для лечения больных COVID-19. Медики согласились на его предложение и передали Василию для восстановления 5 старых аппаратов ИВЛ.

«До этого мы видели эти аппараты только в теленовостях. Однако здесь, в "Контакте", у нас есть производственные мощности, разработчики и современное оборудование с числовым программным управлением, способное решать эти задачи. Раньше мы никогда не ремонтировали медицинскую технику, но хотели помочь», – рассказывает Мазурин.

ООО «Контакт», которое производит газовое оборудование, получает помощь от проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Эксперты проекта помогают предприятию разрабатывать бизнес-стратегию, формировать связи с международными партнерами и осваивать иностранные рынки. Когда «Контакт» начал ремонтировать аппараты ИВЛ, представители USAID связались с соответствующими техническими и бизнес-специалистами в Киеве и Львове, чтобы помочь предприятию получить полное представление о ремонте и производстве аппаратов ИВЛ.

«Контакт» отремонтировал все 5 аппаратов и вернул их в местные больницы. Предприятие осуществило этот ремонт бесплатно, считая его своим вкладом в мероприятия по преодолению пандемии.

«Врачи проверили оборудование и подтвердили, что все аппараты в рабочем состоянии. Эти аппараты давно уже отработали свой срок эксплуатации, но наши сотрудники смогли дать им новую жизнь», – говорит Мазурин.

Сегодня, при консультативной помощи проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», специалисты «Контакта» разрабатывают свою собственную модель аппарата ИВЛ.

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