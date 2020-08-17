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Есть ли необходимость переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска: Мнение Кравчука

17.08.20 11:29
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Фото: obozrevatel.com

Нет необходимости переносить из Минска переговорную площадку по Донбассу в другое место из-за протестных акций в Беларуси, поскольку эта страна никоим образом не участвует в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Такое мнение выразил руководитель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Сегодня».

«Почему не можем? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости. Беларусь не участвует в ТКГ никак, никаким должностным лицом. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Но, следует предусматривать все. Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости», – сказал Кравчук, отвечая на вопрос, может ли Украина изменить площадку проведения ТКГ из Минска на другой город.

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