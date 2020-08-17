В Мариуполе «группа лиц в медицинских масках» избила людей на остановке

В Мариуполе полиция устанавливает обстоятельства массовой драки. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба полиции города.

«Полицейские расследуют факт хулиганских действий возле остановки общественного транспорта "17 микрорайон"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 августа, в 17:00 в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта происходит массовая драка.

«Установлено, что группа лиц в медицинских масках нанесла телесные повреждения местным жителям, которые стояли возле остановки общественного транспорта, после чего скрылись с места преступления. Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Лица, причастные к совершению преступления устанавливаются. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз», – говорится в сообщении.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 3 до 7 лет лишения свободы.