Один погиб, второй в реанимации: На Донетчине двое детей попали в ДТП

В пгт Белицкое (Донецкая обл.) произошло ДТП, в результате которого один ребенок погиб, другой оказался в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Авария произошла 15 августа.

«Полицейские установили, что 39-летний житель г. Рубежное Луганской области ехал на автомобиле Toyota по автодороге Белицкое – Доброполье. В это время вдоль дороги двигались на велосипеде двое детей 11 и 12 лет. Несовершеннолетний велосипедист начал пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности маневра. Водитель автомобиля не успел остановить транспортное средство и совершил наезд на детей», – говорится в сообщении.

В результате 12-летний мальчик получил травмы не совместимые с жизнью и умер на месте. Его товарищ, сидевший на раме велосипеда, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимацию больницы Доброполья.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.