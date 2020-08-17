Режим прекращения огня на Донбассе выполняется четвертую неделю подряд, – СНБО

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается четвертую неделю подряд. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера», – говорится в сообщении Главного ситуационного центра при СНБО.

В частности, за прошедшие сутки, 16 августа, и по состоянию на 7:00 понедельника, 17 августа, не зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных группировок противника. Соответственно, военнослужащие Вооруженных сил Украины не открывали огонь.

«СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА», – добавили в СНБО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также отметил, что украинская сторона приложила значительные усилия к успешному проведению 22 июля заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, и неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.