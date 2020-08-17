Элемент дисциплины: Какую школьную форму шьют для детей в «ДНР»(Фото)

В «ДНР» на школьных ярмарках, которые продлятся до 31 августа, местные производители показывают, какую форму предлагают для школьников. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Презентацию одежды местных производителей провели в одном из торговых центров Донецка: демонстрировались комплекты для младшей школы и для старшеклассников. Местные фабрики шьют пиджаки, жакеты, сарафаны, костюмы.

Некоторые родители считают, что школьная форма не позволяет детям проявлять индивидуальность.

«Школьная форма – это элемент дисциплины, который должен присутствовать в школе обязательно. Дети в школу приходят учиться. Пускай выделяются своими знаниями и талантами, а не своей одеждой», – утверждает «первый замминистра промышленности и торговли ДНР» Ян Гагин.

Также сообщается, что «республиканские» фабрики устраивали конкурс: дети могли нарисовать удобную и красивую в их понимании форму и отправить рисунок производителям.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube