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В Сватово построят плавательный бассейн

17.08.20 14:29
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации

Министерство молодежи и спорта Украины поддержало строительство бассейна в Сватово (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Проект строительства в Сватово плавательного бассейна защищал в Минмолодежьспорте председатель Сватовской райгосадминистрации Валерий Честных.

Проект рассматривался созданной при министерстве комиссией по отбору объектов для предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на завершение начатых в предыдущем периоде работ по строительству / реконструкции, строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих спортивных 50-метровых и 25-метрових бассейнов.

По результатам защиты и обсуждения проекта члены комиссии единогласно приняли решение о поддержке строительства плавательного бассейна в Сватово.

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