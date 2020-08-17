На полдень НВФ выпустили всего 28 человек: Ситуация на КПВВ «Новотроицкое»

Сегодня, 17 августа, на контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» прибывают люди со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории. Однако пропуск граждан незаконные вооруженные формирования осуществляют очень медленно, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

КПВВ «Новотроицкое» продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 07:00 до 20:00.

«По состоянию на 12:00 сегодня, через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольную территорию направилось 175 человек и 3 транспортных средства, а на контролируемую территорию Украины – 28 человек и 3 транспортных средства. Пропуск граждан с временно неподконтрольной территории представителями российско-оккупационных войск продолжает осуществляться медленно», – говорится в сообщении.

При этом пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ.

Также Госпогранслужба Украины сообщает, что КПВВ «Марьинка» на Донетчине остается заблокированным со стороны НВФ.

На КПВВ «Станица Луганская» по состоянию на полдень 17 августа через линию разграничения прошли на контролируемую территорию 947 человек, а 522 человека проследовали на временно неподконтрольную территорию Украины.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.