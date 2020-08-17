Готовность ко второй волне COVID-19: В Украине проверят больницы

Правительство проверит больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью. В то же время, ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса – свадьбы и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения «Дій вдома».

«Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус», – подчеркнул Владимир Зеленский.