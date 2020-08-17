На Луганщине бывшая работница почты организовала серийные ограбления пенсионеров

В Станично-Луганском районе полицейские разоблачили серийных воров, организатором которых оказалась бывшая работница местного отделения почты. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Полицейские установили, что в течение двух лет женщина и двое ее знакомых обворовывали квартиры пенсионеров в пгт Петропавловка.

«Воры действовали по следующей схеме: в первую очередь, выясняли когда пожилые люди отсутствуют дома, после чего проникали в их квартиры и завладевали ювелирными украшениями и деньгами. Похищенное имущество подозреваемые сбывали в ломбардах и обменниках валюты на территории региона», – рассказали в полиции.

Следователи доказали 6 эпизодов преступной деятельности группы, общий ущерб составляет более 120 тыс. грн.

Двум ворам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а по экс-почтальону – организатору в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины («Кража»). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.