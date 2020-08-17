На Донетчине разоблачили группу наркосбытчиков, которые реализовывали метадон на территории Покровска, Мирнограда и Краматорска. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение пяти месяцев житель Днепропетровской области совместно с тремя сообщниками доставляли автомобильным транспортом по территории региона наркотики, устраивая так называемые закладки. Потенциальные покупатели, перечислив средства на банковские счета злоумышленников, получали данные о местах расположения тайников, а впоследствии – и сам "товар"», – говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий на территории Краматорска у наркодельцов обнаружили и изъяли 130 свертков с метадоном, а во время обыска по месту жительства – мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от противоправной деятельности.

Действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.