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Восстановили 584 дома: На Донетчине «прифронтовые» спасатели уходят на ротацию

17.08.20 14:48
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области первая группа спасателей, которая прибыла в июне для участия в работах по восстановлению жилья в прифронтовой зоне, уходит на отдых. Им на смену из разных регионов страны прибудут еще 300 человек. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин вручил грамоты и благодарности сотрудникам Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, которые выполняли задачи по восстановлению жилых домов в поселке Гранитное и вдоль линии разграничения.

По его словам, усилиями спасателей на сегодняшний день за счет материального резерва Донецкой ОГА в период с 11 июня по 19 августа уже восстановлено 584 дома в Гранитном и других прифронтовых населенных пунктах.

«Работники ГСЧС, которые выполняли задачи вдоль линии разграничения, пока направляются на ротацию и отдых, вскоре их сменят 300 спасателей из всех регионов Украины», – сообщили в Донецкой ОГА.

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