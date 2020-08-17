RU
Все новости

Переселенцев из Донбасса стало на тысячу больше

17.08.20 15:12
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua

В Украине по состоянию на сегодня, 17 августа, учтены 1 млн 452 тыс. 519 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 3 августа были учтены 1 млн 451 тыс. 496 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 1 023 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк