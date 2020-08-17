Полная диджитализация! Как проходит проект «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» в условиях карантина

В 2020 году проект Фонда Рината Ахметова «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» изменился. В связи с карантинными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса проект проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и в мессенджере Telegram. Но миссия осталась неизменной – помощь детям Донбасса, получившим душевные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Лера Стрельцова в шестилетнем возрасте пережила страшный стресс – была свидетелем ожесточенных боев в Краматорске. Сейчас ей 13, но она все еще помнит грохот автоматных очередей, громкие взрывы гранат и людей, беспорядочно бегущих по улицам. Помнит панику мамы, ее слезы и объятия, в которых самый родной человек хотел спрятать малышку от происходящего вокруг ужаса.

«Я боялась, что все эти испытания отразятся на дочке. К счастью, преодолеть страхи, которые у Леры появились, помогло рисование. Она выплескивала на бумагу свои эмоции», – рассказывает Юлия Стрельцова, мама ребенка.

Уникальный проект «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» Фонда Рината Ахметова начал реализовываться шесть лет назад. Специально для него была разработана особая система психологической реабилитации, благодаря которой дети, живущие вдоль линии соприкосновения на Донбассе, учатся преодолевать стресс и его последствия. С 2015 года участниками проекта стали порядка 4,5 тыс. школьников.

«Понимание, что такой проект нужен, появилось в первый год вооруженного конфликта. Когда приближалось лето 2015-го, стало ясно, что проблема пострадавших детей шире, чем о ней говорят. У детей ранения, страх, стресс, бомбежки, плач, смерти, опять бомбежки. Даже взрослым это невыносимо, что ж про детскую психику говорить. У детей-переселенцев также есть психологические травмы: на страх наслоилась проблема адаптации на новом месте», – говорит Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда.

В 2019 году Лера Стрельцова стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» и узнала о других действенных методах борьбы со стрессовыми состояниями. Из санатория «Перлина Донеччини» Лера вернулась отдохнувшей и счастливой. Мечтала снова поехать в лагерь в 2020 году, но в мире началась пандемия коронавируса – и любые массовые мероприятия, а тем более детские лагеря попали под запрет.

«Дочь очень расстроилась. А потом нас пригласили поучаствовать в новом формате "Мирного лета" онлайн. Не знали, что нас ждет, но уже в первый день стало ясно, что проект потрясающий», – говорит Юлия Стрельцова.

В 2020 году проект «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» действительно сильно изменился. В связи с карантинными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса проект проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и в мессенджере Telegram. Но миссия осталась неизменной – помощь детям Донбасса, получившим душевные травмы.

В этом году порядка 80 участников все так же общаются с психологами и слушают лекции по минной опасности. Но главная активность – «Кино Лето». Так называется уникальный проект, в рамках которого мальчики и девочки учатся снимать кино и видеоролики.

Стандартный день участника проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» в этом году выглядит так. Сначала подъем и совместная зарядка в онлайн-режиме. Тут детям помогает «Диджитал-физра» – образовательный сериал, снятый Фондом Рината Ахметова совместно с ФК «Шахтер» и Министерством цифровой трансформации Украины. Затем общение с психологами – индивидуальное и групповое. А потом лекции «Кино Лето», во время которых детям рассказывают об истории кино и видеоблогерства, дают уроки монтажа и актерского мастерства, обучают основам продвижения своих роликов в соцсетях.

«Обучение детей искусству кино и видеосъемки – моя постоянная профессиональная деятельность. В марте мне тоже пришлось перейти на онлайн-режим, так что дистанционный формат работы с детьми мне уже знаком. Но я получаю и новый опыт во время проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» – опыт обучения совсем детишек 7–9 лет, с которыми раньше работать не приходилось. Сделала открытие. Оказывается, современные дети уже в этом возрасте способны воспринимать достаточно непростую информацию о том, как записывать звук или, например, что такое "крупность". В целом отличные впечатления от проекта. Хорошая организация, потрясающие дети!», – говорит ведущая интенсива «Кино Лето» Екатерина Усменцева.

Мама участницы проекта Леры Стрельцовой тоже говорит о нем в восторженных тонах.

«Отличная альтернатива во время карантина! Дети и так сейчас все время проводят в гаджетах, а тут оказалось, что они могут быть полезными. Вместо потребления информационного мусора получают полезные знания и навыки. Я увидела, как дочь благодаря проекту втянулась в производство видео. Спасибо Фонду за такой увлекательный опыт», – сказала Юлия Стрельцова.

Лера подтверждает слова мамы: «Я уже думаю, как использовать всю эту информацию. Наверное, стану видеоблогером».

Короткий обзор занятий смотрите на видео.

Ринат Ахметов – единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь детям Донбасса. Среди проектов этого направления – реабилитация раненых детей, помощь в их лечении и протезировании, развивающие проекты для детей, лишенных родительской опеки.