«Луганск – Счастье»: В «ЛНР» показали, как обустраивают КПП (Фото)

В «ЛНР» оборудуют КПП «Луганск – Счастье». Об этом сегодня, 17 августа, сообщил подрядчик, директор ООО «Строитель» Олег Подольский, передают местные интернет-ресурсы.

В районе планируемого к открытию пункта пропуска было проведено разминирование.

«Данная структура (КПП "Луганск – Счастье", – ред.) будет полностью соответствовать международным пунктам пропуска. Здесь будет представлена вся инфраструктура: таможня, пограничная служба, ветеринарная, совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Полный комплекс», – уверяет Олег Подольский.

«Сегодня приглашены представители проектных организаций для уточняющих моментов. Согласно разработанному графику, пока мы не выбиваемся. Доставка оборудования и материалов – все спрогнозировано, в принципе. Все по плану», – утверждает подрядчик.

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская».