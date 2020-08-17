В больницах 12 горняков: Стали известны подробности пожара на шахте в «ДНР»

В результате пожара 16 августа на шахте «Комсомолец Донбасса» (Кировское, после переименования – Крестовка, временно неподконтрольная украинской власти часть Донецкой области) угарным газом отравились 12 горняков. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«16.08.2020 года около 2:00 ночи на шахте "Комсомолец Донбасса" произошло возгорание копра главного ствола. Высота копра 107 метров. На отметках 43, 48, 57, 69, 83, 93 метра – выявлены очаги горения кабелей. На момент пожара в шахте находились 592 человека. По состоянию на 05:20 утра 16.08.2020 года все работники вышли на поверхность, за исключением 6 человек, которые были оставлены для поддержания жизнедеятельности шахты. Сейчас вентилятор главного проветривания работает на вытягивание – в реверсивном режиме», – написал Лисянский.

По его информации, в тот же день пожар был ликвидирован, но 12 горняков были госпитализированы с диагнозом отравления угарным газом. Сейчас состояние шахтеров стабильное.

Лисянский добавил, что за август 2020 года на шахтах в «ДНР» произошло три пожара: 1 августа горела шахта имени Калинина в Донецке и шахта «Калиновская- Восточная» в Макеевке, 16 августа – шахта «Комсомолец Донбасса» в Кировском.