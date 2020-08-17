Нет оснований для оптимизма: Эксперт прокомментировал перемирие на Донбассе

Перемирие на Донбассе – тактический маневр России, после которого Украину могут ожидать серьезные вызовы в переговорном процессе. Такое мнение выразил содиректор Программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник в эфире телеканала «Украина 24».

«Важно понимать, что это действительно всего лишь перемирие. Как говорят наши официальные лица – это достижение Украины, и с этим их стоит поздравить, но я бы предостерег от чрезмерного оптимизма. Потому что это достижение Украины и согласие России. А что стоит за согласием России? Я абсолютно уверен, что это тактический маневр, и после этого Украину ждут существенные вызовы в переговорном процессе. Я думаю, будет существенно усилено давление на Украину с требованиями выполнить политическую часть Минских договоренностей», – сказал Мельник.

Кроме того, эксперт прокомментировал заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что сейчас все в руках российской стороны, так как Украина приняла все возможные меры для выполнения Минских договоренностей.

«Дмитрий Кулеба, как по мне, очень хорошо разбирается в нюансах конфликта. Проблема в том, вряд ли его российский коллега полностью разделяет то, о чем говорит Кулеба. Я имею в виду в первую очередь последовательность выполнения требований Минских соглашений. Есть абсолютно разная трактовка украинской стороны с западными партнерами и российской стороны. Россия говорит о том, что все должно идти в хронологическом, а не логическом порядке. И тут как раз проблема. Если Россия почувствует, что появится возможность давления на Украину, то она даст добро на переговоры (в Нормандском формате, – ред.)», – сказал эксперт.