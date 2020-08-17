На Луганщине рассказали об умершем от коронавируса мужчине

В Луганской области зафиксирован всего 1 летальный случай, связанный с COVID-19. Скончался житель Северодонецка. Об этом рассказал заместитель директора Луганского областного центра МОЗ Украины Владимир Жданов.

«У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания. Он был после операции на сердце, находился в послеоперационном периоде. И, к сожалению, он заболел. Смерть наступила после инфаркта, который, возможно, также был вызван коронавирусной инфекцией», – сказал Жданов.

Также из общего количества заболевших в регионе – 13 детей, 11 из них уже выздоровели. «Все 13 детей болели в легкой форме. Все они были выявлены как контактные лица, никто из них не был госпитализирован, все лечились амбулаторно», – дополнил замдиректора.

Кроме того за последние недели количество заболевших увеличилось втрое. Если раньше фиксировали примерно по 9 случаев за неделю, то сейчас – около 30. Жданов связывает это с тем, что люди уже не так жестко выполняют карантинные требования. «Население перестало обращать внимание на мероприятия, которые рекомендуют для профилактики коронавируса (использование защитных масок, тщательное мытье рук, социальная дистанция в 1,5 метра). Если эти правила не выполнять, то очень высокая вероятность заболеть коронавирусом», – сказал он.

Замдиректора отметил, что в Луганской области инфекция чаще всего фиксируется у контактных с заболевшим лиц, прежде всего, это родственные связи. «Заболел человек, и вот заболевают родные и близкие в его семье, как контактные лица», – пояснил он.

Также есть случаи заболевания жителей, которые находились в иных регионах страны, где распространен коронавирус. Например, посещали Харьковскую, Львовскую, Закарпатскую области.

«Еще есть лица, которые пересекли КПВВ "Станица Луганская", прибыв с неподконтрольных Украине территорий. Они тоже есть в составе заболевших», – заключил Жданов.

Напомним, что Луганщина – регион с самым низким числом заболевших коронавирусом в Украине. С начала пандемии по состоянию на сегодня, 18 августа, здесь зафиксировано 185 случаев COVID-19, из них: 125 человек вылечились, 1 пациент скончался.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»