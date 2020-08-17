События в Беларуси могут существенно повлиять на Украину, – Зеленский

В связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, силовых структур и главами ряда областных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что события в Беларуси «могут существенно повлиять на Украину».

«В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития нынешнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов», – говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании проанализировали риски непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска.

По данным МВД Беларуси, в ходе массовых протестов в Минске и других городах 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек. За медицинской помощью обратились более 200 человек, есть погибшие.

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа. Победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов (4 661 075 чел.).