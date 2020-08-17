На Луганщине применяют три метода тестирования на коронавирус

Сейчас в Украине используются 3 метода тестирования на коронавирус, все их применяют и в Луганской области. Об этом рассказал заместитель директора Луганского областного центра МОЗ Украины Владимир Жданов.

Первый – быстрые тесты. «Но они не являются 100-процетными, дают лишь ориентировочный результат», – охарактеризовал он.

Второй – иммуноферментный анализ (ИФА), с помощью него выявляют комплекс «антиген – антитело», которые производятся когда организм поражен вирусом. «Он основан на наличии имуноглобулинов G в отношении коронавирусу. Это метод используется как частными лабораториями, так и учреждениями охраны здоровья (у нас в области таких 9). Этим методом тестируются лица, которым нужна госпитализация, а также медики», – пояснил Жданов.

Основной метод – ПЦР-диагностика, на основе полимеразных цепных реакций. Этот тест основан на том, что выделяется РНК-вирус (вирусы, генетический материал которых представлен рибонуклеиновой кислотой. Коронавирусы – это семейство вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида РНК-содержащих вирусов).

«При ПЦР-диагностике тест-система определяет наличие РНК-вируса у человека. Сейчас на Луганщине ПЦР-тесты выполняет Луганский областной лабораторный центр и 2 частные лаборатории. Сегодня ПЦР-тестирование наиболее эффективно, оно признано основным и Всемирной организацией здоровья», – отметил Жданов.

«Все положительные ИФА-тесты в обязательном порядке идут на контрольное ПЦР-исследование. И только если есть положительный результат по ПЦР, только тогда устанавливается диагноз "коронавирус"», – дополнил он.

В области было проведено уже более 9 тысяч ПЦР-исследований, более 10 тысяч ИФА-тестов.

Напомним, что Луганщина – регион с самым низким числом заболевших коронавирусом в Украине. С начала пандемии по состоянию на сегодня, 18 августа, здесь зафиксировано 185 случаев COVID-19, из них: 125 человек вылечились, 1 пациент скончался.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»