Коронавирус: На Луганщине еще ни разу не использовали аппараты ИВЛ

В Луганской области при лечении пациентов с диагнозом «коронавирус» еще ни разу не использовали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказал заместитель директора Луганского областного центра МОЗ Украины Владимир Жданов.

«На сегодняшний день все пациенты, которые лечились при стационарах, не использовались аппараты ИВЛ. Т.е. состояние пациентов не было таким тяжелым, которое требовало бы проведение реанимационных мероприятий», – сказал он.

По словам Жданова, при этом в регионе достаточное количество аппаратов ИВЛ, в том числе для «встречи» второй волны заболеваемостью коронавирусом.

«Кроме аппаратов ИВЛ у нас есть и кислородные станции. И в случае тяжелого прохождения болезни мы сможем подключить пациента. Я считаю, что в целом область готова к предоставлению лечения, в том числе, и во время второй волны. Но я надеюсь, что у нас не будет большого числа заболевших», – заключил он.

Напомним, что Луганщина – регион с самым низким числом заболевших коронавирусом в Украине. С начала пандемии по состоянию на сегодня, 18 августа, здесь зафиксировано 185 случаев COVID-19, из них: 125 человек вылечились, 1 пациент скончался. В регионе используют 3 метода тестирования на COVID-19.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»