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Количество украинских политзаключенных в России растет: Полозов прокомментировал обмен пленными

17.08.20 16:52
Николай Полозов / Фото из открытых источников
Николай Полозов / Фото из открытых источников

В рамках обмена пленными Украина должна ставить перед Россией вопрос об освобождении политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах, а не только на территории «Л-ДНР». Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов, передает «Украина 24».

Полозов напомнил, что с момента последнего обмена украинских политзаключенных, которые удерживаются в России и в аннексированном Крыму, прошло 11 месяцев.

«Количество украинских политзаключенных в России только растет. На текущий момент это 133 человека. Мы видим, что российские власти готовы демонстрировать некие улучшения на Донбассе, в том числе это касается гуманитарных вопросов. Но при этом мы не видим, чтобы перед Россией ставили конкретные вопросы об освобождении политзаключенных, удерживаемых не сепаратистами, не представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", а непосредственно российскими властями», – подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшие недели может состояться обмен пленными между украинской стороной и «Л-ДНР». Он сообщил, что украинская сторона уже передала ОБСЕ список для нового обмена пленными. Список включает около 100 человек. Примерное такое же количество людей хотят обменять представители «Л-ДНР».

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