Дороги, агрохаб, бассейны: Луганщина ожидает более 8 миллиардов гривен инвестиций

Ожидается, что в 2021 году Луганская область получит более 8 миллиардов гривен инвестиций. Средства будут направлены на строительство дорог, модернизацию Попаснянского водоканала, строительство агрохаба в Старобельском районе, железнодорожной ветки, которая соединит Рубежное и Старобельск, и ряда социальных объектов. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает «Сайт города Северодонецка».

По его словам, на Луганщине в течение двух недель стартует ремонт дороги Северодонецк – Золотое через Лисичанск. Дорога пройдет через весь Лисичанск, будет отремонтирована также площадь возле рынка, у железнодорожного вокзала и еще несколько участков.

Сергей Гайдай добавил, что договорился с главой Укравтодора Александром Кубраковым о ремонте моста возле бывшего содового завода в Лисичанске. Восстановление данного моста позволит сделать объездную дорогу, по которой грузовики смогут ездить, минуя центр Лисичанска.

«Мы договорились о том, что аварийный мост на объездной дороге мы передадим на баланс Укравтодора, и Укравтодор в следующем году этот мост восстановит. А потом уже отремонтированный вернет нам его обратно. Тогда из областного бюджета мы планируем сделать дорогу, а мост сделает Укравтодор», – рассказал Гайдай.

Кроме того, будут отремонтированы дороги Старобельск – Новоайдар, Меловое – Старобельск через Беловодск. Также Сергей Гайдай сообщил, что в 2021 году будет проводиться ремонт дороги Северодонецк – Сватово – Старобельск – Северодонецк.

Глава ОГА также сообщил, что в Северодонецке возобновят программу сотрудничества с ОСМД, и в скором времени будут профинансированы проекты жителей Северодонецка по развитию города.

Кроме того, планируют отремонтировать бассейны в СДЮСТШ водных видов спорта «Садко» и ДЮСШ №4. Бассейны также будут достроены в Сватовском районе и городе Попасная.