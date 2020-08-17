В «ДНР» рассказали, какую недвижимость нужно «узаконивать»

В «ДНР» с 1 июля вступил в силу новый «гражданский кодекс», который также регулирует имущественные отношения. Тем не менее, даже сейчас в «ДНР» не нужно перерегистрировать всю абсолютно недвижимость по «республиканским законам». Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Регистрации, «легализации» украинских документов в «ДНР» подлежит имущество, которое, например, планируется к покупке-продаже.

«В настоящий момент нет критической необходимости всем подтверждать право собственности на недвижимость. Это требуется только в том случае, если идут какие-то изменения по праву собственности: например, предстоит купля-продажа, или оформление документов, которые требуют подтверждения права собственности. Тогда гражданин обращается в Единый регистрационный центр, заказывает техническую документацию и необходимую выписку. Выписка формируется на основании внесенных данных в реестр. Соответственно, идет процедура оформления документов», – сказала Радомская.

Если имущество, находящееся в «ДНР», претерпевает изменения – сделали пристройку, планируете делать перепланировку квартиры, то эти доработки также должны быть зарегистрированы. «Совет юриста: нужно сначала планировать, а потом делать. Потому что все эти изменения должны пройти еще ГАСК (государственный архитектурно-строительный контроль). Нужно заказать проект изменений, он проходит процедуру согласования у тех же пожарников и санстанции, согласование в ГАСК, дается разрешение. Далее уже проводятся строительные работы и регистрация нового созданного объекта. Если были существенные изменения, безусловно, они требуют регистрации», – рассказала юрист.

Но не все виды «переделок» регистрируются. «Например, если идет речь о возведении металлического гаража, то он не требует регистрации. А вот, если мы говорим о стационарном гараже на фундаменте, то его необходимо регистрировать. Временные сараи, надворные постройки – не регистрируются. Т.е. не регистрируется все, что временное. Регистрация нужна для капитальных строений, тем более у которых есть фундамент – они получают соответствующие литеры, идет их идентификация, заносятся данные в инвентарное дело, которое ведется либо на квартиру, либо на домовладение», – продолжила Радомская.

Она отметила, что при «неузаконенной» перестройке продать такую недвижимость будет невозможно, т.к. в итоговых документах будет стоять штамп о самовольном строении или перепланировке. «А наличие такого штампа о самовольной конструкции делает сделку невозможной, это ограничения. На момент совершения сделки должны быть сняты все ограничения», – добавила юрист.

«У юристов есть "черный" юмор: все нужно делать при жизни, чтобы не создавать проблем наследникам. Потому что бывают ситуации, что от первоначального домовладения по плану не остается практически ничего кроме фундамента, так капитально все перестраивают. И наследник или иной человек, который это все хочет узаконить, он проходит все процедуры согласования, чтобы получить документы на объект недвижимости», – отметила она.

Процесс «узаконивания» переделок – трудоемкий процесс, как по времени, так и по средствам, «потому что необходимо сделать проплаты и по экспертизам, и по регистрации и т.д.».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» требуют «легализовывать» документы на недвижимость, выданные украинскими нотариусами и иными органами с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2016 года. Документы, подтверждающие право на недвижимость, выданные украинскими органами после 31 декабря 2016 года в «ДНР» считаются недействительными

Кроме того, в последнее время в «ДНР» пошла тенденция, что вступающие в наследство не оформляют полноценно право собственности на квартиры, дома. Чаще всего это связано или с дороговизной процедуры, или с очередями и длительностью процедуры, или с физическим отсутствием в «ДНР» наследника, или с нелегитимностью любых таких «республиканских» сделок.

Напомним, что переселенец рассказал, как он продавал квартиру в Донецке после вступления в силу нового «гражданского кодекса ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube