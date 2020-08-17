После ограблений нотариусов: В «ДНР» мошенники пользуются «левыми» бланками на недвижимость

В «ДНР» до сих пор при оформлении сделок на недвижимость, либо при «легализации» украинских документов права собственности на жилье всплывают украденные украинские бланки. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

«В 2014 году, когда начались все противостояния, были случаи, когда разграблялись нотариальные конторы, пропадали бланки, печати. Даже пару лет назад столкнулись с такой ситуацией, что некоторые бланки всплывали. Не исключено, что люди могли воспользоваться ситуацией, и то доверенности, то договоры купли-продажи… В моей практике было два случая, когда на комиссии по легализации недвижимости были предоставлены такие документы», – сказала она.

Радомская отметила, что украинский нотариальный бланк им удается проверить. «Например, в Украине существуют реестры, и они в открытом или в профессиональном доступе. В общем, можно посмотреть – действителен бланк или нет, который использовался под доверенность или договор купли-продажи. Но такие случаи, к сожалению, есть», – констатировала она.

«Добросовестный собственник и остается собственником такой квартиры. А если люди попали в руки мошенников, то отстоять свои права можно только в судебном порядке», – отметила Радомская.

Причем, по ее словам, при обращении в «суды ДНР» можно доказать свои права на деньги, «а вот на имущество – не всегда». «Потому что, например, истинные собственники могли и не продавать это имущество. Были случаи, когда собственник продавал имущество и здесь у нас, и в Украине. И не всегда это был один и тот де покупатель. Такие случаи тоже есть. Страдает, прежде всего, покупатель», – рассказала «республиканка».

«Поэтому, прежде чем покупать какой-либо объект недвижимости, особенно если его цена дешевле чем рыночная стоимость, стоит очень тщательно проверить все документы. И для себя принять важное решение – связываться этим объектом или нет. Проверить документы у нас можно через нотариусов. Есть и риелторы, которые сопровождают сделки и проверяют добросовестность продавца и документы. Можно обратиться в регистрационный центр. посмотреть, какие там есть данные», – посоветовала она.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» многие владельцы домов и квартир находятся за пределами «республики», и данные объекты недвижимости попадают в зону риска относительно мошенничества.

Кроме того, в «ДНР» требуют «легализовывать» документы на недвижимость, выданные украинскими нотариусами и иными органами с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2016 года. Документы, подтверждающие право на недвижимость, выданные украинскими органами после 31 декабря 2016 года в «ДНР» считаются недействительными

Напомним, что переселенец рассказал, как он продавал квартиру в Донецке после вступления в силу нового «гражданского кодекса ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube