За 400 тысяч гривен: На Донетчине женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка

В Мариуполе 19-летняя роженица намеревалась продать своего новорожденного ребенка, а на полученные деньги купить квартиру и автомобиль. Правоохранители инсценировали продажу и спасли жизнь маленького мальчика. Женщину задержали во время передачи ребенка «покупателю». Об этом сегодня, 17 августа, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

К сотрудникам полиции поступила информация о жительнице Мариуполя, которая хочет продать своего ребенка, а если «покупатель» не найдется – избавиться от него. Досудебным расследованием установлено, что безработная будущая мать не состояла на медицинском учете, поскольку не планировала оставлять ребенка.

«Правоохранители установили, что будучи беременной, женщина не собиралась оставлять ребенка в семье. Роженица подыскивала потенциальных клиентов и планировала продать младенца за 400 тыс. грн», – рассказали в полиции.

Была разработана специальная операция, чтобы предупредить продажу ребенка. Во время документирования преступления полицейские провели четыре встречи «покупателей» с роженицей, в ходе которых была определена сумма за ребенка, подтвержденная распиской, и обусловлен порядок передачи новорожденного.

12 августа женщина родила мальчика. А сегодня, 17 августа, правоохранители провели инсценировку сделки. Роженица встретилась с подставным продавцом и получила деньги за ребенка. Задержали женщину во время передачи младенца «новой семье».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В данное время малышу ничего не угрожает, сотрудники ювенальной превенции временно передали мальчика врачам.