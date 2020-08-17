Педагог из Мариуполя претендует на «Учительский Оскар»

Преподаватель Мариупольского городского лицея Людмила Тоцина вошла в ТОП-50 списка претендентов на «Учительский Оскар» – премию Global Teacher Prize Ukraine 2020, передает «MRPL.city».

После личного опыта обучения в США Людмила Тоцина начала открывать английский язык и для своих учеников. Преподаватель предложила организовать кембриджский тест в своем лицее, вместе с учениками участвовала в международном воркшопе по медиаграмотности и лагерях GOCamp.

Ее воспитанники – победители программ обмена FLEX и всеукраинских конкурсов: Гринвич, конкурс видеороликов от посольства США и МАН.

«Я думаю, что учителя не должны скрывать свои наработки и методики от коллег, считая, что это их интеллектуальная собственность. Надо делиться ради общей цели – реформы украинского образования. Потому что только вместе мы можем это сделать», – считает Людмила Тоцина.

Global Teacher Prize Ukraine 2020 – это ежегодная национальная премия, миссия которой – подчеркнуть важность педагогов в Украине. В этом году на конкурс подано 2 962 заявки, 760 анкет прошли технический отбор.

Победитель премии традиционно получит 250 тыс. грн, других педагогов отметят в отдельных номинациях. ТОП-10 Global Teacher Prize Ukraine 2020 будет объявлена 31 августа, а награждение победителей пройдет 3 октября в Киеве.