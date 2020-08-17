В Киев вызвали посла: Украина сомневается в отношениях с Беларусью

Последние действия властей Беларуси и развитие событий в этой стране кардинально меняют ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Об это сегодня, 17 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он акцентировал, что это связано, в первую очередь, с выдачей в 14 август официальным Минском задержанных «вагнеровцев» в Россию,» несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине». «Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям», – заявил министр.

«После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси», – добавил он.

«Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях», – продолжил Кулеба.

Учитывая это, глава МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов».

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска… При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси», – подчеркнул министр.

Кулеба также напомнил, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Есть и выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении.

14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.