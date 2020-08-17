Развитие событий в Беларуси идет по худшему для Украины сценарию, – нардеп

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет просить помощи у президента РФ Владимира Путина для удержания своего режима, и этот сценарий является худшим для Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Муса Магомедов.

«Развитие событий идет по худшему для Украины сценарию – Лукашенко ложится под Путина. Следующим шагом будет введение российских войск и через время – поглощение Беларуси Россией, M&A в чистом виде. И у нас будет еще 1084 км враждебной границы вместо нейтральной», – отметил нардеп.

Магомедов также сообщил, что по его информации, Лукашенко подписал указ о размещении войск РФ на территории Беларуси.

«Очень даже ожидаемо, что он [Лукашенко] привлечет армию РФ для подавления выступлений», – констатировал парламентарий.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска.

По данным МВД Беларуси, в ходе массовых протестов в Минске и других городах 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек. За медицинской помощью обратились более 200 человек, есть погибшие.

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа. Победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов (4 661 075 чел.).

В связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь президент Украины Владимир Зеленский 17 августа провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, силовых структур и главами ряда областных государственных администраций.