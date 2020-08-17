ВСУ и «ДНР» обвиняют друг друга в нарушении требований перемирия

Штаб Операции Объединенных сил и представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявляют о нарушениях за прошедшие сутки противоположной стороны условий перемирия. Обстрелы ни одна сторона не зафиксировала, при этом ведутся укрепления позиций.

Так, в штабе ООС заявляют, что с начала текущих суток в зоне ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

«Однако, враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля трехстороннего контактной группой. 17 августа, украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка», – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В «ДНР» также признают, что обстрелов сегодня не было. Однако утверждают о 4-х нарушениях украинской стороной режима перемирия сутки за сутки. В частности, утверждается, что украинские военные 16 августа в течения дня дважды проводили инженерные работы на своих позициях в районе поселка Шумы и столько же раз в районе поселка Зайцево на горловском направлении. Также «республиканцы» заявляют о детонации минного поля после возгорания травы вблизи села Лебединское под Мариуполем.

В «ЛНР» свое видение соблюдения «режима тишины» не обнародовали.